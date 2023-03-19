90 NPP MPs Join Bawumia For Akwasidea At Manhyia

Majority of the Members of Parliament (MPs) belonging to the ruling New Patriotic Party (NPP) will be joining Vice President Dr Mahamudu Bawumia to the one of the biggest festivals of the Asantes, Akwasidea in Kumasi.
The even is being hosted by Otumfuo Osei Tutu II at the Manhyia Palace where invitation has been extended to the Vice President, Dr Mahamudu Bawumia
About 90 members of the majority caucus have signed up to attend the event with the vice president.
List of lawmakers attending the event sighted by DGN Online shows that about 30 of the MPs who hail from the Ashanti Region have confirmed that they are accompanying Dr. Bawumia to the event at Otumfuo’s Court in Kumasi on Sunday.
Ashanti Region has the largest nunber of MPs who have expressed their interest to travel with the aspiring presidential candidate of the ruling party.
Eastern Region came second with 11 MPs followed by Northern Region before Greater Accra who both had nine MPs expressing interesting to accompany the Vice President to grace the beautiful festival of the Asantes.
In all, 87 lawmakers on the majority side have penned their names of joing the Vice President to attend the colourful event in the second largest city in the country.
Dr Bawumia, joined the Asantemann to celebrate the 2021 Akwasidae festival of the Asantes with the Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, sitting in state at the Manhyia Palace.
He was accompanied by his wife, Samira Bawumia, both of whom were clad in splendid Kente cloth.
The Akwasidae Festival is a magnificent Ashanti celebration which is centered on ancestral reverence, remembrance and acknowledgment of past Kings and noble feats.
It serves as a celebration of the Golden Stool and a cultural vibrancy that brings together the Asantehene, sub-chiefs and subjects at the Manhyia palace.
The atmosphere at this festival is expected to be charged as a result of the special personalities that are expected to grace occasion aside the firing of musketries with traditional priests and priestesses thrilling the crowd with dances
The MPs are joining the Vice President after traveling with him to Kpembe to attend the funeral of the late Lepowura Alhaji MND Jawula in long buses.
Over 40 MPs, were seen seated in a bus from the Tamale Airport to Kpembe in the Savanah Region with the Vice President interacting.
Some of the Members of Parliament captured were the Majority Leader, Osei Kyei-Mensah-Bonsu, Shiela Bartels, Mustapha Ussif, Frank Annoh-Dompreh, Habib Iddrisu, Dr. Prince Armah, and Steven Jalulah, among others.
Below are list of members attending the 19th March Akwasidae in Kumasi with Dr. Mahamudu Bawumia.
HON. MEMBERS
WESTERN REGION
1. HON. KWABENA OKYERE DARKO-MENSAH TAKORADI
2. HON. JOSEPH CUDJOE EFFIA
3. HON. PRINCE HAMID ARMAH KWESIMINTSIM
4. HON. ANDREW KOFI EGYAPA MERCER SEKONDI
5. HON. SAMUEL ERICKSON ABAKAH SHAMA
6. HON. JOHN KOBINA ABBAM ABOAH SANIE MPOHOR
CENTRAL REGION
7. HON. OPHELIA MENSAH MFANTSEMAN
8. HON. NAANA EYIAH GOMOA CENTRAL
9. HON. FESTUS AWUAH KWOFIE UPPER DENKYIRA EAST
GREATER ACCRA
10. HON. TINA GIFTY NAA AYELE MENSAH WEIJA-GBAWE
11. HON. MOSES ANIM TROBU
12. HON. AKWASI OWUSU AFRIFA-MENSA AMASAMAN
13. HON. HENRY QUARTEY AYAWASO CENTRAL
14. HON. LYDIA SEYRAM ALHASSAN AYAWASO WEST WUOGON
15. HON. DAKOA NEWMAN OKAIKWEI SOUTH
16. HON. SHEILA BARTELS ABLEKUMA NORTH
17. HON. URSULA GIFTY OWUSU-EKUFUL ABLEKUMA WEST
18. HON. YVES HANSON -NORTEY TEMA CENTRAL
EASTERN REGION
19. HON. MICHAEL OKYERE BAAFI NEW JUABEN SOUTH
20. HON. FRANK ANNOH-DOMPREH NSAWAM /ADOAGYIRI
21. HON. FREDERICK OBENG ADOM UPPER WEST AKIM
22. HON. GEORGE KWAME ABOAGYE ASENE/MANSO/AKROSO
23. HON. KOJO OPPONG NKRUMAH OFFOASE-AYIREBI
24. HON. ALEXANDER AGYARE KADE
25. HON. JOHN OSEI FRIMPONG ABIREM
26. HON. SAMUEL ATTA AKYEA ABUAKWA SOUTH
27. HON. KWABENA AMANKWA ASIAMAH FANTEAKWA NORTH
28. HON. KOFI OKYERE AGYEKUM FANTEAKWA SOUTH
29. HON. JOSEPH FRIMPONG NKAWKAW
ASHANTI REGION
30. HON. OSEI KYEI-MENSAH-BONSU SUAME
31. HON. ALEX BLANKSON AKROFUOM
32. HON. PATRICK BOAKYE YIADOM OBUASI EAST
33. HON. JOSEPH OSEI-OWUSU BEKWAI
34. HON. EMMANUEL AKWASI GYAMFI ODOTOBIRI
35. HON. GEORGE KWABENA OBENG TAKYI MANSO NKWANTA
36. HON. EMMANUEL AGYEI ANHWERE ATWIMA NWABIAGYA SOUTH
37. HON. BENITO OWUSU-BIO ATWIMA NWABIAGYA NORTH
38. HON. YAW OSEI ADUTWUM BOSOMTWE
39. HON. KOFI AMANKWA-MANU ATWIMA KWANWOMA
40. HON. STEPHEN AMOAH NHYIAESO
41. HON. MATTHEW OPOKU PREMPEH MANHYIA SOUTH
42. HON. AKWASI KONADU MANHYIA NORTH
43. HON. KINGSLEY NYARKO KWADASO
44. HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH OLD TAFO
45. HON. FRANSISCA OTENG MENSAH KWABRE EAST
46. HON. COLLINS ADOMAKO MENSAH AFIGYA KWABRE NORTH
47. HON. AMA POMAA BOATENG JUABEN
48. HON. JOHN AMPONTUAH KUMAH EJISU
49. HON. KWAKU ASANTE-BOATENG ASANTE AKIM SOUTH
50. HON. NANA AYEW AFRIYE EFFIDUASE/ ASOKORE
51. HON. PHILLIP BASOAH KUMAWU
52. HON. ADELAIDE NTIM NSUTA /KWAMAN BEPOSO
53. HON. KWAKU AMPRATWUM -SARPONG MAMPONG
54. HON. ISAAC YAW OPOKU OFFINSO SOUTH
55. HON. AUGUSTINE COLLINS NTIM OFFINSO NORTH
56. HON. JOHNSON KWAKU ADU AHAFO ANO SOUTH WEST
57. HON. FRANCIS MANU-ADABOR AHAFO ANO SOUTH EAST
58. HON. SULEMAN ADAMU SANID AHAFO ANO NORTH
WESTERN NORTH REGION
59. HON. ALFRED OBENG BOATENG BIBIANI -ANHWIASO -BEKWAI
60. HON. KWAKU AFRIYIE SEFWI WIAWSO
61. HON. ALEX TETTEH DJORNOBUAH SEFWI AKONTOMBRA
AHAFO REGION
62. HON. EVANS OPOKU BOBIE ASUNAFO NORTH
63. HON. PATRICK BANOR ASUTIFI NORTH
64. HON. BENJAMIN SEKYERE YEBOAH TANO SOUTH
65. HON. FREDA PREMPEH TANO NORTH
BONO REGION
66. HON. KWASI AMEYAW-CHEREMEH SUNYANI EAST
67. HON. PAUL APREKU TWUM-BARIMAH DORMAA EAST
BONO EAST REGION
68. HON. MARTIN KWAKU AGYEI-MENSAH
KORSAH
TECHIMAN SOUTH
69. HON. ALEXANDER GYAN KINTAMPO SOUTH
70. HON. STEPHEN PAMBIIN JALULAH PRU WEST
NORTHERN REGION
71. HON. DOMINIC BINGAB ADUNA NITIWUL BIMBILLA
72. HON. JOHN BENNAM JABAAH ZABZUGU
73. HON. THOMAS MBOMBA TATALE/SANSULI
36. HON. EMMANUEL AGYEI ANHWERE ATWIMA NWABIAGYA SOUTH
37. HON. BENITO OWUSU-BIO ATWIMA NWABIAGYA NORTH
38. HON. YAW OSEI ADUTWUM BOSOMTWE
39. HON. KOFI AMANKWA-MANU ATWIMA KWANWOMA
40. HON. STEPHEN AMOAH NHYIAESO
41. HON. MATTHEW OPOKU PREMPEH MANHYIA SOUTH
42. HON. AKWASI KONADU MANHYIA NORTH
43. HON. KINGSLEY NYARKO KWADASO
44. HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH OLD TAFO
45. HON. FRANSISCA OTENG MENSAH KWABRE EAST
46. HON. COLLINS ADOMAKO MENSAH AFIGYA KWABRE NORTH
47. HON. AMA POMAA BOATENG JUABEN
48. HON. JOHN AMPONTUAH KUMAH EJISU
49. HON. KWAKU ASANTE-BOATENG ASANTE AKIM SOUTH
50. HON. NANA AYEW AFRIYE EFFIDUASE/ ASOKORE
51. HON. PHILLIP BASOAH KUMAWU
52. HON. ADELAIDE NTIM NSUTA /KWAMAN BEPOSO
53. HON. KWAKU AMPRATWUM -SARPONG MAMPONG
54. HON. ISAAC YAW OPOKU OFFINSO SOUTH
55. HON. AUGUSTINE COLLINS NTIM OFFINSO NORTH
56. HON. JOHNSON KWAKU ADU AHAFO ANO SOUTH WEST
57. HON. FRANCIS MANU-ADABOR AHAFO ANO SOUTH EAST
58. HON. SULEMAN ADAMU SANID AHAFO ANO NORTH
WESTERN NORTH REGION
59. HON. ALFRED OBENG BOATENG BIBIANI -ANHWIASO -BEKWAI
60. HON. KWAKU AFRIYIE SEFWI WIAWSO
61. HON. ALEX TETTEH DJORNOBUAH SEFWI AKONTOMBRA
AHAFO REGION
62. HON. EVANS OPOKU BOBIE ASUNAFO NORTH
63. HON. PATRICK BANOR ASUTIFI NORTH
64. HON. BENJAMIN SEKYERE YEBOAH TANO SOUTH
65. HON. FREDA PREMPEH TANO NORTH
BONO REGION
66. HON. KWASI AMEYAW-CHEREMEH SUNYANI EAST
67. HON. PAUL APREKU TWUM-BARIMAH DORMAA EAST
BONO EAST REGION
68. HON. MARTIN KWAKU AGYEI-MENSAH
KORSAH
TECHIMAN SOUTH
69. HON. ALEXANDER GYAN KINTAMPO SOUTH
70. HON. STEPHEN PAMBIIN JALULAH PRU WEST
NORTHERN REGION
71. HON. DOMINIC BINGAB ADUNA NITIWUL BIMBILLA
72. HON. JOHN BENNAM JABAAH ZABZUGU
73. HON. THOMAS MBOMBA TATALE/SANSULI
74. HON. UMAR FAROUK ALIU MAHAMA YENDI
75. HON. MOHAMMED AMIN ADAM KARAGA
76. HON. MOHAMMED HARDI TUFEIRU NANTON
77. HON. MUSAH ABDUL-AZIZ AYABA MION
78. HON. ALHASSAN TAMPULI SULEMANA GUSHEGU
79. HON. HABIB IDDRISU TOLON
SAVANNA REGION
80. HON. ALHASSAN ABDALLAH IDDI SALAGA NORTH
81. HON. SAMUEL ABDULAI JINAPOR DAMONGO
UPPER WEST REGION
82. HON. AMBROSE DERY NANDOM
NORTH EAST REGION
83. HON. MUSTAPHA USSIF YAGBA-KUBORI
84. HON. OSCAR LIWAAL YUNYOO
85. HON. LARIBA ZUWEIRA ABUDU WALEWALE
86. HON. ABDUL RAZAK TAHIDU CHEREPONI
UPPER EAST REGION
87. HON. ABANGA ABDULAI BINDURI
BY Vincent Kubi