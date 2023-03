90 NPP MPs Join Bawumia For Akwasidea At Manhyia

Majority of the Members of Parliament (MPs) belonging to the ruling New Patriotic Party (NPP) will be joining Vice President Dr Mahamudu Bawumia to the one of the biggest festivals of the Asantes, Akwasidea in Kumasi.

The even is being hosted by Otumfuo Osei Tutu II at the Manhyia Palace where invitation has been extended to the Vice President, Dr Mahamudu Bawumia

About 90 members of the majority caucus have signed up to attend the event with the vice president.

List of lawmakers attending the event sighted by DGN Online shows that about 30 of the MPs who hail from the Ashanti Region have confirmed that they are accompanying Dr. Bawumia to the event at Otumfuo’s Court in Kumasi on Sunday.

Ashanti Region has the largest nunber of MPs who have expressed their interest to travel with the aspiring presidential candidate of the ruling party.

Eastern Region came second with 11 MPs followed by Northern Region before Greater Accra who both had nine MPs expressing interesting to accompany the Vice President to grace the beautiful festival of the Asantes.

In all, 87 lawmakers on the majority side have penned their names of joing the Vice President to attend the colourful event in the second largest city in the country.

Dr Bawumia, joined the Asantemann to celebrate the 2021 Akwasidae festival of the Asantes with the Asantehene, Otumfuo Osei Tutu II, sitting in state at the Manhyia Palace.

He was accompanied by his wife, Samira Bawumia, both of whom were clad in splendid Kente cloth.

The Akwasidae Festival is a magnificent Ashanti celebration which is centered on ancestral reverence, remembrance and acknowledgment of past Kings and noble feats.

It serves as a celebration of the Golden Stool and a cultural vibrancy that brings together the Asantehene, sub-chiefs and subjects at the Manhyia palace.

The atmosphere at this festival is expected to be charged as a result of the special personalities that are expected to grace occasion aside the firing of musketries with traditional priests and priestesses thrilling the crowd with dances

The MPs are joining the Vice President after traveling with him to Kpembe to attend the funeral of the late Lepowura Alhaji MND Jawula in long buses.

Over 40 MPs, were seen seated in a bus from the Tamale Airport to Kpembe in the Savanah Region with the Vice President interacting.

Some of the Members of Parliament captured were the Majority Leader, Osei Kyei-Mensah-Bonsu, Shiela Bartels, Mustapha Ussif, Frank Annoh-Dompreh, Habib Iddrisu, Dr. Prince Armah, and Steven Jalulah, among others.

Below are list of members attending the 19th March Akwasidae in Kumasi with Dr. Mahamudu Bawumia.

HON. MEMBERS

WESTERN REGION

1. HON. KWABENA OKYERE DARKO-MENSAH TAKORADI

2. HON. JOSEPH CUDJOE EFFIA

3. HON. PRINCE HAMID ARMAH KWESIMINTSIM

4. HON. ANDREW KOFI EGYAPA MERCER SEKONDI

5. HON. SAMUEL ERICKSON ABAKAH SHAMA

6. HON. JOHN KOBINA ABBAM ABOAH SANIE MPOHOR

CENTRAL REGION

7. HON. OPHELIA MENSAH MFANTSEMAN

8. HON. NAANA EYIAH GOMOA CENTRAL

9. HON. FESTUS AWUAH KWOFIE UPPER DENKYIRA EAST

GREATER ACCRA

10. HON. TINA GIFTY NAA AYELE MENSAH WEIJA-GBAWE

11. HON. MOSES ANIM TROBU

12. HON. AKWASI OWUSU AFRIFA-MENSA AMASAMAN

13. HON. HENRY QUARTEY AYAWASO CENTRAL

14. HON. LYDIA SEYRAM ALHASSAN AYAWASO WEST WUOGON

15. HON. DAKOA NEWMAN OKAIKWEI SOUTH

16. HON. SHEILA BARTELS ABLEKUMA NORTH

17. HON. URSULA GIFTY OWUSU-EKUFUL ABLEKUMA WEST

18. HON. YVES HANSON -NORTEY TEMA CENTRAL

EASTERN REGION

19. HON. MICHAEL OKYERE BAAFI NEW JUABEN SOUTH

20. HON. FRANK ANNOH-DOMPREH NSAWAM /ADOAGYIRI

21. HON. FREDERICK OBENG ADOM UPPER WEST AKIM

22. HON. GEORGE KWAME ABOAGYE ASENE/MANSO/AKROSO

23. HON. KOJO OPPONG NKRUMAH OFFOASE-AYIREBI

24. HON. ALEXANDER AGYARE KADE

25. HON. JOHN OSEI FRIMPONG ABIREM

26. HON. SAMUEL ATTA AKYEA ABUAKWA SOUTH

27. HON. KWABENA AMANKWA ASIAMAH FANTEAKWA NORTH

28. HON. KOFI OKYERE AGYEKUM FANTEAKWA SOUTH

29. HON. JOSEPH FRIMPONG NKAWKAW

ASHANTI REGION

30. HON. OSEI KYEI-MENSAH-BONSU SUAME

31. HON. ALEX BLANKSON AKROFUOM

32. HON. PATRICK BOAKYE YIADOM OBUASI EAST

33. HON. JOSEPH OSEI-OWUSU BEKWAI

34. HON. EMMANUEL AKWASI GYAMFI ODOTOBIRI

35. HON. GEORGE KWABENA OBENG TAKYI MANSO NKWANTA

36. HON. EMMANUEL AGYEI ANHWERE ATWIMA NWABIAGYA SOUTH

37. HON. BENITO OWUSU-BIO ATWIMA NWABIAGYA NORTH

38. HON. YAW OSEI ADUTWUM BOSOMTWE

39. HON. KOFI AMANKWA-MANU ATWIMA KWANWOMA

40. HON. STEPHEN AMOAH NHYIAESO

41. HON. MATTHEW OPOKU PREMPEH MANHYIA SOUTH

42. HON. AKWASI KONADU MANHYIA NORTH

43. HON. KINGSLEY NYARKO KWADASO

44. HON. VINCENT EKOW ASSAFUAH OLD TAFO

45. HON. FRANSISCA OTENG MENSAH KWABRE EAST

46. HON. COLLINS ADOMAKO MENSAH AFIGYA KWABRE NORTH

47. HON. AMA POMAA BOATENG JUABEN

48. HON. JOHN AMPONTUAH KUMAH EJISU

49. HON. KWAKU ASANTE-BOATENG ASANTE AKIM SOUTH

50. HON. NANA AYEW AFRIYE EFFIDUASE/ ASOKORE

51. HON. PHILLIP BASOAH KUMAWU

52. HON. ADELAIDE NTIM NSUTA /KWAMAN BEPOSO

53. HON. KWAKU AMPRATWUM -SARPONG MAMPONG

54. HON. ISAAC YAW OPOKU OFFINSO SOUTH

55. HON. AUGUSTINE COLLINS NTIM OFFINSO NORTH

56. HON. JOHNSON KWAKU ADU AHAFO ANO SOUTH WEST

57. HON. FRANCIS MANU-ADABOR AHAFO ANO SOUTH EAST

58. HON. SULEMAN ADAMU SANID AHAFO ANO NORTH

WESTERN NORTH REGION

59. HON. ALFRED OBENG BOATENG BIBIANI -ANHWIASO -BEKWAI

60. HON. KWAKU AFRIYIE SEFWI WIAWSO

61. HON. ALEX TETTEH DJORNOBUAH SEFWI AKONTOMBRA

AHAFO REGION

62. HON. EVANS OPOKU BOBIE ASUNAFO NORTH

63. HON. PATRICK BANOR ASUTIFI NORTH

64. HON. BENJAMIN SEKYERE YEBOAH TANO SOUTH

65. HON. FREDA PREMPEH TANO NORTH

BONO REGION

66. HON. KWASI AMEYAW-CHEREMEH SUNYANI EAST

67. HON. PAUL APREKU TWUM-BARIMAH DORMAA EAST

BONO EAST REGION

68. HON. MARTIN KWAKU AGYEI-MENSAH

KORSAH

TECHIMAN SOUTH

69. HON. ALEXANDER GYAN KINTAMPO SOUTH

70. HON. STEPHEN PAMBIIN JALULAH PRU WEST

NORTHERN REGION

71. HON. DOMINIC BINGAB ADUNA NITIWUL BIMBILLA

72. HON. JOHN BENNAM JABAAH ZABZUGU

73. HON. THOMAS MBOMBA TATALE/SANSULI

BY Vincent Kubi