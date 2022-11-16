NDC Vets Aspirants…Ofosu-Ampofo Gets 3 Challengers

Samuel Ofosu Ampofo
The National Democratic Congress (NDC) has begun the vetting of national executive aspirants at the Party’s National Headquarters in Accra.
The vetting which commenced from Tuesday November 15 will end today Wednesday November 16, 2022.
Three persons including the outgoing General Secretary Johnson Asiedu Nketiah, former MP for Klotey Korle and former Greater Accra Regional Minister, Nii Armah Ashietey as well as Samuel Yaw Adusei, former Ashanti Regional Minister have filed to challenge the current national Chairman Samuel Ofosu Ampofo.
In all about 83 people have being vetted for the listed positions below
VICE CHAIRMAN
1. ABANGA YAKUBU ALHASSAN
2. SETH OFORI OHENE
3. SHERIF ABUDUL-NASIRU
4. ALHAJI HABIBU ADRAMANI
5. ALHAJI AMADU ABUKARI SOROGHO
6. AWUDU SOFO AZOURKA
7. DR. SHERRY AYITTEY
8. EVELYN ENYONAM MENSAH
GENERAL SECRETARY
1. FIIFI FIAVI F. KWATEY
2. DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR
3. ELVIS AFRIYIE ANKRAH
DEPUTY GENERAL SECRETARY
1. EVANS AMOO
2. GBANDE FOYO MUSTAPHA
3. KWAME ZU
4. BRADI PAUL OPATA
5. ABDUL MATHEEN SALI
6. CATHERINE DEYNU
7. DR. FRANCIS LANME GURIBE
8. BARBARA SERWAA ASAMOAH
NATIONAL ORGANIZER
1. JOSEPH YAMMIN
2. SIDII ABUBAKAR MUSAH
3. SOLOMON YAW NKANSAH
4. JOSHUA HAMIDU AKAMBA
5. CHIEF HAMILTON BINEY NIXON
6. MAHDI MUHAMMED GIRBRILL
7. HENRY OSEI AKOTO
DEPUTY NATIONAL ORGANIZER
1. ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO
2. BARLON KOBBY
3. ALHAJI YAW KUNDOW
4. HABIB MOHAMMED TAHIRU
COMMUNICATIONS OFFICER
1. SAMMY GYAMFI
2. GODWIN MAWULI AMETOWOGO
DEPUTY COMMUNICATION OFFICER
1. ADONGO ATULE JACOB
2. KWAKU BOAHEN ANTHONY
3. GODWIN AKO GUNN
4. MOHAMMED NAZIRU
5. MALIK BASINTALE
WOMENS ORGANIZER
1. MARGERAT ANSEI
2. HANNA LOUISA BISIW
DEPUTY WOMENS ORGANIZER
1. HAJIA ALIJATA SULEMANA
2. ABIGAIL AKWABEA ELORM MENSAH
3. JESSIE ADAMS
4. FELICIA DZIFA TEGAH
YOUTH ORGANIZER
1. GEORGE OPARE ADDO
2. BROGYA GENFI
DEPUTY YOUTH ORGANIZER
1. KABIRU AHMED
2. OSMAN ABDULAI AYARIGA
3. SEKLEY JUDE DZIDZIENYO
4. OBED KOAH OPINTAN
5. MOHAMMED ABUBAKARI SADIQ GOMBILLA
6. BRIGHT NUDOKPO
7. RUTH DELA SEDDOH
8. SULEMANA ABDUL KARIM
9. PENDILOCK OWUSU ASARE
10. ERIC DASON
NATIONAL ZONGO CAUCUS CO-ORDINATOR
1. YAKUBU MAHMUDU MUDI
2. HON. ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT
3. ABDUL-AZIZ MOHAMMED
4. MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER
5. ABASS ZULKARNAIN KAMBARI
NEC MEMBERS
1. EPHRAIM NII TAN SACKEY
2. VICTORIA KUMAH-MINTAH
3. HON. EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZ
4. RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH
5. EBENEZER EFFAH HACKMAN
6. NAJAWA ISSAH
7. ANITA ANNAN
8. MALIK ADAMA
9. REV. IRENE SENA AGBLEKE
10. CECILIA N. ASAGA
11. TAGOE MAGDALENE
12. STEPHEN LADZEDO
13. PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA
14. ISSAHAKU ISSAH ADEL
15. FAMOUS KWESI KWADUGAH
16. THOMAS AYISI KUMAH
17. MOHAMMED MAMUDU
18. ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ
19. WONDER VICTOR KUTOR
By Vincent Kubi