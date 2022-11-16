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NDC Vets Aspirants…Ofosu-Ampofo Gets 3 Challengers

November 16, 2022

Samuel Ofosu Ampofo

The National Democratic Congress (NDC) has begun the vetting of national executive aspirants at the Party’s National Headquarters in Accra.

The vetting which commenced from Tuesday November 15 will end today Wednesday November 16, 2022.

Three persons including the outgoing General Secretary Johnson Asiedu Nketiah, former MP for Klotey Korle and former Greater Accra Regional Minister, Nii Armah Ashietey as well as Samuel Yaw Adusei, former Ashanti Regional Minister have filed to challenge the current national Chairman Samuel Ofosu Ampofo.

In all about 83 people have being vetted for the listed positions below

VICE CHAIRMAN

1. ABANGA YAKUBU ALHASSAN

2. SETH OFORI OHENE

3. SHERIF ABUDUL-NASIRU

4. ALHAJI HABIBU ADRAMANI

5. ALHAJI AMADU ABUKARI SOROGHO

6. AWUDU SOFO AZOURKA

7. DR. SHERRY AYITTEY

8. EVELYN ENYONAM MENSAH

GENERAL SECRETARY

1. FIIFI FIAVI F. KWATEY

2. DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR

3. ELVIS AFRIYIE ANKRAH

DEPUTY GENERAL SECRETARY

1. EVANS AMOO

2. GBANDE FOYO MUSTAPHA

3. KWAME ZU

4. BRADI PAUL OPATA

5. ABDUL MATHEEN SALI

6. CATHERINE DEYNU

7. DR. FRANCIS LANME GURIBE

8. BARBARA SERWAA ASAMOAH

NATIONAL ORGANIZER

1. JOSEPH YAMMIN

2. SIDII ABUBAKAR MUSAH

3. SOLOMON YAW NKANSAH

4. JOSHUA HAMIDU AKAMBA

5. CHIEF HAMILTON BINEY NIXON

6. MAHDI MUHAMMED GIRBRILL

7. HENRY OSEI AKOTO

DEPUTY NATIONAL ORGANIZER

1. ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO

2. BARLON KOBBY

3. ALHAJI YAW KUNDOW

4. HABIB MOHAMMED TAHIRU

COMMUNICATIONS OFFICER

1. SAMMY GYAMFI

2. GODWIN MAWULI AMETOWOGO

DEPUTY COMMUNICATION OFFICER

1. ADONGO ATULE JACOB

2. KWAKU BOAHEN ANTHONY

3. GODWIN AKO GUNN

4. MOHAMMED NAZIRU

5. MALIK BASINTALE

WOMENS ORGANIZER

1. MARGERAT ANSEI

2. HANNA LOUISA BISIW

DEPUTY WOMENS ORGANIZER

1. HAJIA ALIJATA SULEMANA

2. ABIGAIL AKWABEA ELORM MENSAH

3. JESSIE ADAMS

4. FELICIA DZIFA TEGAH

YOUTH ORGANIZER

1. GEORGE OPARE ADDO

2. BROGYA GENFI

DEPUTY YOUTH ORGANIZER

1. KABIRU AHMED

2. OSMAN ABDULAI AYARIGA

3. SEKLEY JUDE DZIDZIENYO

4. OBED KOAH OPINTAN

5. MOHAMMED ABUBAKARI SADIQ GOMBILLA

6. BRIGHT NUDOKPO

7. RUTH DELA SEDDOH

8. SULEMANA ABDUL KARIM

9. PENDILOCK OWUSU ASARE

10. ERIC DASON

NATIONAL ZONGO CAUCUS CO-ORDINATOR

1. YAKUBU MAHMUDU MUDI

2. HON. ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT

3. ABDUL-AZIZ MOHAMMED

4. MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER

5. ABASS ZULKARNAIN KAMBARI

NEC MEMBERS

1. EPHRAIM NII TAN SACKEY

2. VICTORIA KUMAH-MINTAH

3. HON. EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZ

4. RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH

5. EBENEZER EFFAH HACKMAN

6. NAJAWA ISSAH

7. ANITA ANNAN

8. MALIK ADAMA

9. REV. IRENE SENA AGBLEKE

10. CECILIA N. ASAGA

11. TAGOE MAGDALENE

12. STEPHEN LADZEDO

13. PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA

14. ISSAHAKU ISSAH ADEL

15. FAMOUS KWESI KWADUGAH

16. THOMAS AYISI KUMAH

17. MOHAMMED MAMUDU

18. ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ

19. WONDER VICTOR KUTOR

By Vincent Kubi

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