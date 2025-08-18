Black Princesses Announce 30-Player Squad Ahead Of Tunisia World Cup Qualifier

Black Princesses team
GHANA’S U-20 women’s national team, the Black Princesses, have named a 30-player squad as preparations intensify for their FIFA U-20 Women’s World Cup qualifier against Tunisia in September.
The team will open camp on Monday, August 18, 2025, at the Ghanaman Soccer Centre of Excellence in Prampram. The training camp is designed to assess the players’ skills, strengthen team cohesion, and sharpen tactics ahead of the crucial tie.
The squad features a blend of home-based talents and foreign-based players, with notable inclusions such as Stanford University defender Alexandra Emefa Tay and Scrosoppi FC forward Sania Sereboe. Both players are expected to bring international experience and versatility to the side.
Among the home-based stars called up are Ampem Darkoa Ladies’ prolific forward Mary Amponsah, Hasaacas Ladies defender Rubby Osei, and Tamale Super Ladies goalkeeper Asana Osman.
The camping period will allow head coach Yusif Basigi and his technical team to evaluate individual performances, build team chemistry, and finalise strategies for the qualifier.
Goalkeepers:
Grace Andon (Soccer Intellectuals), Asana Osman (Northern Ladies FC), Najat Salam (Tamale Super Ladies), Aishetu Awinimi Fatao (Ampem Darkoa Ladies)
Defenders:
Margaret Agyapomaa (Police Ladies FC), Bridgit Ayiwaa Sakyi (Jonina Ladies), Rubby Osei (Hasaacas Ladies), Diana Amoako (Ampem Darkoa Ladies), Fatimata Fuseini (Nassara Ladies FC), Precious Asante (Dreamz Ladies), Juliana Gyekyewaa (Police Ladies), Comfort Yeboah (Ampem Darkoa Ladies), Alexandra Tay (Stanford University)
Midfielders:
Latifa Musah (Sissamba Ladies), Esther Asamoah (Army Ladies), Theresah Darko (Kumasi Sports Academy), Linda Owusu Ansah (Ampem Darkoa Ladies), Deborah Agyei Kuruwah (Fosu Royal Ladies), Sarah Nyarko (Police Ladies), Agnes Yeboah (Jonina Ladies), Zeinab Haruna (Tamale Super Ladies), Jacqueline Amponsah (Valued Ladies), Fredrica Kai Addico (Essiam Socrates), Ivy Osei Owusu (Dreamz Ladies), Avia Hughes (OK Futsal Association)
Forwards & Wingers:
Esther Owusu (Ampem Darkoa Ladies), Mercy Attobrah (Al Ahly Women), Fadila Salifu (Tamale Super Ladies), Mary Amponsah (Zhejiang Hangzhou Women’s FC), Sania Sereboe (Scrosoppi FC).
BY Wletsu Ransford