Results From NPP Regional Executives Election

The New Patriotic Party (NPP) has held its regional delegates conference to elect its executives nationwide.

Results are beginning to trickle in as the counting of votes ends across the regions.

Below are the results as they come in.

*NPP OTI REGIONAL EXECUTIVES RESULTS

*REGIONAL CHAIRMAN*

1. EVANS YAW DAPAAH= 123. *WIN INCUMBENT*

2. KOFI ADJEI NTIM= 58

3. STEPHEN ALEWABAH= 51

*REGIONAL 1ST VICE CHAIRMAN*

1. BOB-CHARLES AGBONTOR=85

2. COLLINS AHENKORA CASTRO=112 *WIN NEW*

*REGIONAL 2ND VICE CHAIRMAN*

1. FIDELIS KWAKU DARLING BOATENG=42

2. FRANCIS ASUKA BOAKYE=67 *INCUMBENT LOST*

3. DORIS ABRONYEH=84 *WIN NEW*

4. STEPHEN KWAME MENSAH=4

*REGIONAL SECRETARY*

1. WILLIAM KWASI AGYEI =52

2. KING DAVID NKANBONAM= 61

4. AKPABEH JONATHAN MANU=83 *WIN NEW*

*REGIONAL ASSISTANT SECRETARY*

1. MARK KUDJO TAKASE=52

2. ADAMS ABUBAKAR=68

3. DANIEL ASIEDU=76 *WIN INCUMBENT*

*REGIONAL ORGANIZER*

1. ABUBAKAR SALIFU= 59 *INCUMBENT LOST*

2. ADDO GYAMFI S. K=20

3. FELIX ADE=119 *NEW WIN*

*REGIONAL YOUTH ORGANISER*

1. PRINCE AMANOR=130 *WIN NEW*

2. HUKASH MUNTARI=15

3. ATTAFOA K PETER CARDINAL=34

4. MICHAEL ALABI DONKOR=18

REJECTED

TOTAL VOTES

*REGIONAL TREASURER*

1.JOE DENTEH=118 *WIN INCUMBENT*

2. NICHOLAS BOADI BAAFI =79

REJECTED

TOTAL VOTES

*REGIONAL WOMEN ORGANIZER*

1. OLIVIA YAWA AGLAGO =68 *INCUMBENT LOST*

2. ALICE MENSAH =69

3. ATESE LEONA OSIBO BAAH = 59

*REGIONAL NASARA COORDINATOR*

1. ALIU BASHIRU SHARUBUTU = 152 *WIN INCUMBENT*

2. BAWA SAMAD=20

3. MOHAMMED RABIU 26

Western Regional NPP Delegates Conference

*CHAIRMAN*

1. Francis Ndede Siah (Unopposed)

*FIRST VICE CHAIRMAN*

1. Nana Kwesi Ansah 52

2. Ishmael Evonlah Whaja 72

3. Asafoakye Badu 191 ✔️

4. James Obeng jnr. 4

Rejected : 0

*SECOND VICE CHAIRMAN*

1. Kwame Armah 177 ✔️

2. Jonathan Ayepa Amoah 41

3. Ken Woode 35

4. Baba Yiddana 22

5. Michael Asare Appiah 56

Rejected : 0

*SECRETARY*

1. Okatakyie Amankwah Afrifa 196 ✔️

2. Dominic Rex Jonfiah 35

3. Emmanuel Acquaah 57

4. Charles Cobbinah 42

Rejected : 1

*ASSISTANT SECRETARY*

1. Nana Adjoa Appiah 264 ✔️

2. Franklin Adjie 7

3. Abdul Hakeem Buhari Osman 50

4. Joseph Yaw Baidoo 10

Rejected : 0

*TREASURER*

1. Horma Akesi Mieza 175 ✔️

2. Rhodes Efe Eshun 155

Rejected : 1

*ORGANIZER*

1. Abdul Ganiyu Mohammed 149

2. Amoabeng Owusu Acheampong 181 ✔️

Rejected : 1

*WOMEN’S ORGANIZER*

1. Abena Kwalla 126

2. Angela Naana Christian 5

3. Josephine Yaa Odoom 198 ✔️

Rejected : 0

*YOUTH ORGANIZER*

1. Benedict Addae 218 ✔️

2. Osagyefo Attiah Kwaw 113

Rejected : 0

*NASARA COORDINATOR*

1. Al – Labib Imam Ali 213 ✔️

2. Harun Adam 87

3. Abeka Dawda A. 13

Rejected : 0

Total Delegates 330

EASTERN REGION ELECTIONS RESULT.

CHAIRMANSHIP

Jeff Konudu-424

Kwedwo- Boateng-202

Ist VICE CHAIR Twum Berimah

2nd VICE CHAIR

Frank Appiah-313

Paul Amaning-112

Oteng Adu-296

TREASURE

Benard Kumi Larbi.. unopposed

NASARA CORD

Hassan Mohammed-unopposed

ORGANIZER

Jerry Osei Poku-545

Opoku Achaepong-57

Ahmed Yussif-27

YOUTH ORG.

Aron Donkoh-200

Adamu Musah-230

Agorku wutah-197

SECRETARY

Tony Osei Adjei-498

Buckman Akufo-130

Assistant Sec.

Felix Osafo Marfo-95

Nana Yaw Papin-328

Ofori Atta-104

WOMEN ORG.

FATI VONDOLI-297

Mercy Amo Darko-331

GREATER REGIONAL OFFICERS ELECTIONS RESULTS*

CHAIRMAN

1. Alfred Boye… 326votes

2. Divine Agorhome 332votes (winner)

1ST VICE CHAIR

Mrs. Joana Adda Frances (unopposed)

2ND VICE CHAIR

1. Mr. Eric Nartey Ch. Dollar 268votes (winner)

2. Mr. Peter Vanderpuye 64votes

3. Mr. Francis Ebo Mensah 75votes

4. Mr. Jeffrey Osei 213votes

5. Ibrahim Yaaboi 38votes

SECRETARY

1. Mr. Odarlai Parker France 424votes (winner)

2. Mr. Solomon Assante 35votes

3. Mr. Emmanuel Clottey 198votes

ASSISTANT SECRETARY

1. Ben Kwaku Asare. 327votes

2. Baba Seidu … 332votes (Winner)

TREASURER

1. Ms. Francisca Anyorkor 312votes

2. Ms. Racheal Tutu. 347votes (Winner)

ORGANIZER

1. Nathaniel Bossah 47votes

2. Prince Obeng 533votes (Winner)

3. Romeo Sarfo 69votes

WOMEN ORGANIZER

Ms. Edem Attipoe 267

Ms. Grace Acheampong (Winner) 340

Ms. Naana Eyeson 12

Ms. Naa Torshie Torto 29

YOUTH ORGANIZER

1. Moses Abor. 355votes (Winner)

2. Isaac Asare 37votes

3. Harriet Serwah 21

4. Kwame Apenteng 241votes

5. Gabriel Anandiya 5voted

6.

NASARA COORDINATOR

1. Kamil Hussein

2. Abdul Amid

3. Alhaji Ishaq

4. Mumin Abagje

5. Jeff Kassim 311 (winner)

6. Hajj Tiicas

Compiled TheMerchant

Son of the Sun god.

Dome Kwabenya Constituency

*God dey we dey*

Amen

Ashanti Regional Elections Zone 2

Odeneho 111

Wontumi 112

Zone 3

Wontumi 106

Odeneho 52

Ashanti Regional Elections Zone 1

Wontumi 115

Odeneho 75

Ashanti Regional Elections Zone 1, 2 & 3

Wontumi 333

Odeneho 238